  3. Feuer in Halberstadt: Brand in Harzer Filteranlage - 60.000 Euro Schaden

Schätzungsweise 60.000 Euro Schaden, aber keine Verletzten. Am Freitagabend hat es in einer Filteranlage in Halberstadt gebrannt.

Von dpa 24.01.2026, 09:52
Wie der Brand ausbrach, ist bisher unklar. (Symbolbild)
Wie der Brand ausbrach, ist bisher unklar. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Halberstadt - Bei einem Brand in einer Filteranlage in Halberstadt (Landkreis Harz) ist ein Schaden von schätzungsweise 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Mitarbeiter der betroffenen Firma am Freitagabend eine Rauchentwicklung. Demnach löschten 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Filteranlage, der aus bisher unerklärter Ursache ausbrach. Polizeiangaben nach wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt.