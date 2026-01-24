Halberstadt - Bei einem Brand in einer Filteranlage in Halberstadt (Landkreis Harz) ist ein Schaden von schätzungsweise 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Mitarbeiter der betroffenen Firma am Freitagabend eine Rauchentwicklung. Demnach löschten 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Filteranlage, der aus bisher unerklärter Ursache ausbrach. Polizeiangaben nach wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt.