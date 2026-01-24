Mitten in der Nacht steht ein Auto in Zwönitz in Flammen. Wie es dazu gekommen ist, ermittelt die Polizei.

Ein Auto ist in der Nacht in Zwönitz ausgebrannt. (Symbolbild)

Zwönitz - Auf einem Parkplatz in Zwönitz (Erzgebirgskreis) ist in der Nacht ein Auto ausgebrannt. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen wurde zerstört, an einem daneben geparkten Auto entstand ebenfalls Sachschaden. Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge habe die Feuerwehr verhindert, hieß es.

Der Schaden wurde insgesamt auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.