Am frühen Morgen bricht in einem historischen Offizierswohnhaus in der Berliner Straße in Potsdam ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet einen Menschen.

Potsdam - Die Feuerwehr hat mehrere Stunden gegen einen Brand in einem historischen Offizierswohnhaus in der Berliner Straße gekämpft. Am frühen Morgen brach im Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer aus, wie die Stadt mitteilte. Die Feuerwehr hatte zuvor von einer Villa beziehungsweise einem Gebäude auf dem Gelände einer Villa gesprochen.

Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Kräften an. Ein Mensch wurde aus dem Haus gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden in dem Gebäude nicht gefunden. Rund sechs Stunden später waren die Flammen aus. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz, um erste Ermittlungen zur Brandursache durchzuführen.

Einschränkungen im Berufsverkehr

Ein Statiker untersuchte, ob das Gebäude begangen werden kann. Die Berliner Straße und die Tramstrecke waren aufgrund des Feuers in beide Richtungen voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte. Das Haus befindet sich in der Nähe der Veranstaltungslocation Waschhaus in unmittelbarer Nähe zur Havel.