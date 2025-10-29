Im August wird eine Halle in Schleusingen von der Polizei durchsucht. Rund zwei Monate später brennt es dort. Nun gibt es Details zur Brandursache.

Brand in Lagerhalle steht nicht in Zusammenhang mit Razzia

Der Brand wurde laut Polizei durch einen technischen Defekt ausgelöst. (Archivbild)

Schleusingen - Der Brand in einer Lagerhalle mit Motorrädern in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) am Wochenende wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Einen Zusammenhang mit einer Razzia in der Halle im Sommer gebe es nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor waren Spezialisten der Kriminalpolizei und ein externer Gutachter am Brandort.

Im August hatte es Durchsuchungen im Rockermilieu gegeben. Hintergrund waren Ermittlungen im Zusammenhang mit räuberischer Erpressung. Neben der Halle in Schleusingen waren auch Objekte in anderen Bundesländern betroffen.

Bei dem Brand am Sonntag war ein Schaden von 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.