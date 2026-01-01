Rund 16 Stunden kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Zentrum. Erst am Silvestervormittag kann das Feuer gelöscht werden. Der Schaden ist enorm.

Insgesamt waren nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. (Symbolbild)

Magdeburg - Der Brand eines Mehrfamilienhauses im Zentrum von Magdeburg hat zu einem hohen Sachschaden geführt. Die Polizei bezifferte die Schadenshöhe am Donnerstag auf rund 1,5 Millionen Euro. Das Feuer war am Dienstagabend in der Sternstraße ausgebrochen. Hausbewohner wurden laut Feuerwehr nicht verletzt. Zwei Einsatzkräfte hätten aber leichte Verletzungen erlitten, so eine Sprecherin der Feuerwehr.

Insgesamt waren nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Der Brand konnte nach 16 Stunden am Silvestervormittag gelöscht werden. Das siebenstöckige Mehrfamilienhaus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht mehr bewohnbar. In der Nacht seien die Bewohner zunächst von Feuerwehr und Katastrophenschutz versorgt worden. Die Stadt stelle für die betroffenen Personen jetzt Notunterkünfte bereit.

Feuerwehr aus Braunschweig rückt mit speziellem Kran an

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte unter anderem auch vom THW und der Feuerwehr Braunschweig, die mit einem speziellen Kran anrückte, um die letzten Glutnester im Obergeschoss zu löschen.