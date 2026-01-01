Brandenburg beginnt das neue Jahr ohne größere Vorfälle mit Raketen oder Böllern. Was war im Land zum Jahreswechsel los?

Potsdam - Brandenburg ist vergleichsweise ruhig ins neue Jahr gekommen. „Es war wesentlich ruhiger als im vergangenen Jahr“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip. Es habe keine Toten oder Schwerverletzten gegeben, Polizeibeamte seien nicht angegriffen worden.

Die Polizei verzeichnete nach eigenen Angaben die zum Jahreswechsel üblichen Delikte wie Verstöße bei Pyrotechnik, Körperverletzungen, Ruhestörungen und kleinere Brände. Eine genaue Bilanz soll im Laufe des Tages folgen.

Tödliche Verletzung vor einem Jahr

Bundesweit meldete die Polizei zahlreiche Angriffe auf Einsatzkräfte. Mindestens zwei Menschen starben in Bielefeld durch Pyrotechnik. In Berlin gab es Hunderte Festnahmen.

Vor einem Jahr war in Brandenburg ein 21-jähriger Mann in Kremmen im Landkreis Oberhavel beim Abfeuern einer Silvesterrakete tödlich verletzt worden. Auch an anderen Orten in Brandenburg gab hatte es in der Silvesternacht schwere Unfälle mit Pyrotechnik gegeben. In Potsdam-Babelsberg war es in einer Menschenmenge von rund 100 Personen zu Angriffen auf die Polizei gekommen.