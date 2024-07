Feuerwehrleute eilen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Plänterwald. Doch für eine Person kommt die Hilfe zu spät. Die Hintergründe sind noch unklar.

Blaulicht auf einem Feuerwehrwagen: In Berlin-Plänterwald ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Plänterwald ist nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch gestorben. Die Feuerwehr habe die Person nur noch leblos bergen können, sagte ein Sprecher. Sie wurde in der Erdgeschosswohnung gefunden, in der der Brand ausgebrochen sei. Man müsse davon ausgehen, dass es sich um den Bewohner oder die Bewohnerin der Räume handele.

Die Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers um 13.17 Uhr zu dem fünfgeschossigen Haus in der Neuen Krugallee im Bezirk Treptow-Köpenick gerufen. Zwei Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht und seien unverletzt geblieben. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers hatte sich der Rauch in dem Gebäude ausgebreitet, sodass die Feuerwehr alle Wohnungen kontrollieren musste. Knapp 30 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.