Restaurantgäste und Pflegeheimbewohner müssen bei einem Feuer in Dahme/Mark das Gebäude verlassen. Alle bleiben unverletzt.

Von dpa 01.02.2026, 13:00
Die Feuerwehr rückte am Samstagabend zu einem Brand in einem Restaurant aus. (Symbolbild)
Die Feuerwehr rückte am Samstagabend zu einem Brand in einem Restaurant aus. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Dahme/Mark - Ein Brand in einer Restaurantküche hat für eine Evakuierung in Dahme/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) gesorgt. Laut Polizeiangaben gerieten am Samstagabend Küchenutensilien in Brand. Demnach wurden sowohl die Restaurantgäste als auch die Bewohner eines darüber liegenden Pflegeheims in Sicherheit gebracht. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Verletzt wurde niemand.