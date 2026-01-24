Wegen Eisglätte ist der Tierpark Nordhorn bereits den zweiten Tag nacheinander geschlossen.

Der Tierpark Nordhorn bleibt den zweiten Tag wegen Eisglätte geschlossen. (Archivbild)

Nordhorn - Wegen Eisglätte bleibt der Tierpark Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim auch am Samstag geschlossen. Das teilte eine Sprecherin mit. Bereits am Freitag hatte der Tierpark wetterbedingt schließen müssen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils unwetterartiger Glätte im Westen Niedersachsens. Durch gefrierenden Regen und Glatteis gelte die Warnung noch mindestens bis Mittag, teilte der DWD in seiner Vorhersage mit.