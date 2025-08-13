Rund 100 Schiffe steuerten Bremerhaven an. Während der Parade geriet die Besatzung eines Seglers in Not.

Bremerhaven - Ein Schiff ist während der Parade des Großseglertreffens „Sail“ in Bremerhaven in Brand geraten. Zwei Menschen seien leicht verletzt, sagte ein Sprecher von „Erlebnis Bremerhaven“. Das Feuer brach während der Fahrt im Maschinenraum des Segelschiffs „Mathilde“ aus. Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Der Frachtsegler verließ die Parade mit rund 100 Schiffen und soll nun in einen Hafen begleitet werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Parade erreichte Bremerhaven ohne weitere Störungen.