Drei Menschen sind mit einem Boot auf dem See unterwegs. Zwei von ihnen fallen ins Wasser. Einer wird gerettet - der andere Mensch bleibt verschwunden.

Berlin - Im Tegeler See suchen Rettungskräfte seit dem Nachmittag nach einem untergegangenen Menschen. Mit drei Tauchteams von DLRG, Polizei und Feuerwehr sowie mehreren Booten mit Ortungssonar sei eine Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern abgesucht worden, teilte die Feuerwehr mit - doch auch nach mehreren Stunden ohne Erfolg.

Die vermisste Person sei mit zwei weiteren Menschen mit einem Boot unterwegs gewesen. Zwei von ihnen seien östlich der Insel Scharfenberg ins Wasser gefallen und untergegangen. Ein Mensch wurde noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet. Er wurde erstversorgt und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Person, die nicht ins Wasser gefallen war, wurde betreut und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Allein die Berliner Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort, wie es hieß.