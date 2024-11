Eingeschlagene Fensterscheiben und Brandsätze - nach einem Feuer in den Räumen eines Unternehmens in Bremen schließt die Polizei eine politisch motivierte Tat nicht aus.

Nach einem Brandanschlag auf eine Firma in Bremen waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. (Symbolbild)

Bremen - Nach einem Brandanschlag auf das Büro einer Firma für Sicherheitstechnik in Bremen ermittelt der Staatsschutz. „Es gibt ein Bekennerschreiben, das wir auf Echtheit prüfen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Näheres wollte sie dazu nicht sagen. Der Sachschaden ist demnach hoch, eine genaue Schätzung lag zunächst nicht vor. Nach ersten Ermittlungen der Polizei schlugen die Täter Fensterscheiben ein und warfen Brandsätze in den Bürokomplex der Firma, die Sicherheitstechnik vertreibt. In einem Büroraum brannte es, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sperrte den Tatort ab, und sicherte Spuren und Beweismittel. Die Ermittler suchen Zeugen und schließen eine politisch motivierte Tat nicht aus.