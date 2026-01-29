Ein Mann zündet in Leipzig neun Autos und einen Wohnwagen an. Im Wohnwagen schläft jemand – und rettet sich im letzten Moment selbst. Was das Gericht dem 33-Jährigen vorwirft.

Leipzig - Nach einer Serie von Brandanschlägen auf Autos und einen Wohnwagen in Leipzig muss sich ein 33-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den Mann wegen vorsätzliche Brandstiftung in mehreren Fällen sowie versuchten Mordes beginnt am Montag (2. Februar), wie das Landgericht Leipzig mitteilte.

Laut Anklage soll der 33-Jährige in den Nächten vom 14. bis 20. Juni vergangenen Jahres neun Fahrzeuge und einen Wohnwagen in Brand gesetzt haben. In dem Wohnwagen hatte ein Mann geschlafen. Dieser war durch den Rauch wach geworden und hatte den Brand selbst löschen können. Das Gericht hat insgesamt neun Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.