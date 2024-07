Potsdam - Brandenburg wirbt künftig mit dem Slogan „Da kannste nich meckern“ für sich. Mit Sprüchen dieser Art versucht das Landesmarketing Aufmerksamkeit zu gewinnen. Im vergangenen Jahr hieß es noch „Schöne Orte brauchen keine schönen Namen“, im Jahr davor „jwd – jeder will dahin“. Ganz ernst gemeint ist das meistens nicht: Die neue Zeile aus der diesjährigen Kommunikationsoffensive greife mit Augenzwinkern das höchste Lob in märkischen Landen auf, teilte die Senatskanzlei auf Anfrage mit.

„Die Kampagne weist auf die gute Entwicklung Brandenburgs in den letzten Jahren hin.“ Sie nehme Bezug auf die Ergebnisse der Ende Juni vom Statistischen Bundesamt vorgestellten innerdeutschen Wanderungsstatistik. Danach ist Brandenburg zum zehnten Mal in Folge das zuzugsstärkste Bundesland. Also: „Da kannste nich meckern.“

Der Slogan soll von sich reden machen

Die neue Kommunikationsoffensive des Landesmarketings wird heute Vormittag in der Staatskanzlei vorgestellt. Sie bündelt nach deren Angaben verschiedene Maßnahmen wie einen Werbespot, Plakatmotive oder Social-Media-Aktionen.

Der neue Slogan soll aber auch an vielen anderen Stellen zu lesen sein - etwa beim Tag der Deutschen Einheit in Schwerin, beim Brandenburger Tag der Industriekultur an den Schiffshebewerken in Niederfinow oder bei der diesjährigen Campingplatz-Tour, die am Donnerstag kommender Woche beginnt.