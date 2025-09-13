Nur alle zwei Jahre feiern Tausende Besucher den Brandenburg-Tag. In diesem Jahr ist Perleberg die Gastgeberstadt. Zum Auftakt spricht der Ministerpräsident.

Perleberg - Bereits am Freitag ist gefeiert worden, offiziell wird der Brandenburg-Tag in Perleberg (Landkreis Prignitz) allerdings erst am Samstag (10.00 Uhr) eröffnet. Zum Auftakt soll Ministerpräsident Dietmar Woidke ein paar Worte an die anwesenden Feiernden richten (11.00 Uhr). Auch der Bürgermeister der Stadt, Axel Schmidt (parteilos), soll eine Rede halten.

Bei dem dreitägigen Fest werden bis Sonntag rund 80.000 Besucher erwartet. 400 Künstler, 300 Marktstände und 120 Stunden Programm kündigten die Veranstalter an. Acht Bühnen sind in Perleberg aufgebaut. Aussteller beschäftigen sich mit Themenbereichen wie Bildung, Umwelt oder Arbeitsmarkt. Auch viele Mitmachaktionen sind geplant.