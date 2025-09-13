Die smartesten Städte in Ostdeutschland sind nach einem Ranking des Branchenverbands Bitkom Leipzig und Dresden. Wo landen Berlin, Potsdam und Cottbus?

Potsdam/Cottbus - Potsdam fällt nach einer Rangliste des Branchenverbands Bitkom bei der Digitalisierung zurück, landet bundesweit aber weiter unter den Top 30. Mit Platz 29 rangiert die Landeshauptstadt zwei Plätze tiefer als zuvor. Berlin kommt dahinter auf Platz 33, ein Minus von fünf Plätzen. Cottbus bleibt auf Rang 81, dem drittschlechtesten Platz. Top im Osten sind Leipzig (9) und Dresden (18). Bundesweit steht München an der Spitze, gefolgt von Hamburg und Stuttgart.

Das jährliche Auswertung bewertet den Fortschritt bei der Digitalisierung der deutschen Großstädte. Dabei werden die Kategorien Verwaltung, Informationstechnologie und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung untersucht. Analysiert wurden alle 83 deutschen Städte mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern. Der „Tagesspiegel“ berichtete am Samstag über die Position von Potsdam.