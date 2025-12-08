Der Rechnungshof schaut unter anderem auf die Haushaltsplanung des Landes und hat regelmäßig viel zu beanstanden. Auch beim diesjährigen Jahresbericht wird es nicht an kritischen Tönen mangeln.

Potsdam - Der Brandenburger Landesrechnungshof legt am Montag (10.30 Uhr) im Landtag seinen Jahresbericht vor. Die Rechnungsprüfer nahmen in diesem Jahr insbesondere die Rekordhaushalte des Landes für dieses und das kommende Jahr in den Blick. So sieht der Rechnungshof immer noch große ungelöste strukturelle Probleme. Bereits im vergangenen Jahr hatte Rechnungshofchef Harald Kümmel von dringendem Konsolidierungsbedarf gesprochen.

Neben der allgemeinen Haushaltslage befasste sich der Rechnungshof auch mit Einzelprüfungen. In diesem Jahr wurden etwa die Kosten der Europauniversität Viadrina genauer betrachtet. Außerdem soll es um den Raumbedarf der Landesverwaltung gehen, der etwa durch Homeoffice-Regeln in den vergangenen Jahren gesunken ist. Die Frage ist, ob die Verwaltung entsprechend ihren Bedarf reduziert.