Das Brandenburger Tor strahlt in den Farben des Iran – ein starkes Zeichen aus Berlin für Mut und Freiheitswillen.

Berlin - Aus Solidarität mit den regierungskritischen Massenprotesten im Iran ist am Abend das Brandenburger Tor in Berlin in den iranischen Farben angestrahlt worden – mit den Slogans „Freiheit für Iran - Freedom for Iran - Woman Life Freedom“. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte, das iranische Volk stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und grundlegende Rechte auf. An die Adresse der Führung in Teheran sagte er: „Wer die eigene Bevölkerung einschüchtert, einsperrt und tötet, hat keine Legitimität.“

Dass die Proteste in der Islamischen Republik inzwischen gewaltsam niedergeschlagen wurden, ändere nichts daran, dass der Drang nach Freiheit bleibe, sagte der CDU-Politiker. Die Menschen dort wollen selbstbestimmt leben, ihre Meinung frei äußern und in Würde leben. „Unsere Stadt steht fest an ihrer Seite. Berlin weiß aus eigener Geschichte: Die Freiheit wird sich ihren Weg bahnen“, sagte Wegner.

Die Lichtaktion startete mit gut einstündiger Verspätung, weil es Probleme mit der Stromversorgung gab.