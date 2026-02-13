Die Auer sehen bei Viktoria Köln schon wie der Verlierer aus. Doch mit guter Moral und etwas Glück reicht es noch zu einem Unentschieden.

Köln/Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Christoph Dabrowski erneut einen Punkt gegen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga geholt. Der Tabellen-17. kam dank einer Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand bei Viktoria Köln noch zu einem 2:2 (0:1). Nach dem 0:0 zuletzt gegen den FC Ingolstadt belegte Aue aber weiter einen Abstiegsplatz.

Benjamin Zank brachte die Kölner in der 21. Minute nach einer gelungenen Kombination in Führung. Nur fünf Minuten zuvor hatte Aues Torhüter Martin Männel nach einem Kopfball von Zank mit einer starken Parade den Rückstand noch verhindern können. Auf der anderen Seite lief das Spiel nach einer Rettungsaktion von Viktoria-Abwehrspieler Verthomy Boboy gegen Marvin Stefaniak im Strafraum weiter (35.).

Durch ein unglückliches Eigentor von Tristan Zobel (56.) geriet Aue nach Wiederbeginn sogar 0:2 in Rückstand. Marcel Bär (62.) sorgte durch seinen Kopfballtreffer wenig später wieder für Hoffnung bei den Gästen. Nachdem es auch bei einem Zweikampf zwischen Männel und Zank keinen Elfmeterpfiff gab, glich der eingewechselte Jannic Ehlers in der 82. Minute im Nachsetzen aus. Ehlers hatte kurz vor dem Abpfiff sogar noch die Chance zum Siegtreffer.