Am Mittwoch werden Schiri Bibas und ihre beiden Söhne in Israel beigesetzt. Sie starben in der Geiselhaft der islamistischen Hamas. In Berlin soll es ein Zeichen des Gedenkens geben.

Berlin - Das Brandenburger Tor soll am Mittwoch in Orange angestrahlt werden. „In Gedenken an die ermordeten Mitglieder der Familie Bibas und in Solidarität mit den zahlreichen Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Hamas-Terroristen sind“, wie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf der Plattform X erläuterte.

Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet. Die in Geiselhaft der islamistischen Hamas getötete Schiri Bibas und ihre beiden Söhne Kfir und Ariel sollen am Mittwoch in Israel beigesetzt werden. Alle drei hatten auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Symbol für ein beispielloses Massaker

Zum Zeitpunkt ihrer Entführung war Ariel vier Jahre und Kfir zehn Monate alt. Videoaufnahmen der verängstigen Mutter und ihrer beiden rothaarigen Söhne, die bei der Entführung entstanden, waren um die Welt gegangen. Sie wurden zu Symbolen für das beispiellose Massaker, das den Gaza-Krieg ausgelöst hatte, in dem Zehntausende Palästinenser getötet wurden.

Die Leiche der Mutter war am Freitag von der Hamas übergeben worden, einen Tag nach den sterblichen Überresten ihrer Kinder. In einem Sarg, den die Hamas zuerst an das Rote Kreuz ausgehändigt hatte, befand sich die Leiche einer anderen, unbekannten Frau. Diese Vertauschung – ob wissentlich oder versehentlich – hatte in Israel große Empörung ausgelöst.

In den vergangenen Tagen wurden dem „Tagesspiegel“ zufolge bereits in mehreren Ländern Monumente und Gebäude in Gedenken an die Familie orange angestrahlt.