Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Förderbedarf muss nach Ansicht des Landeselternrates besser finanziell unterstützt werden. Auch mehrere Parteien sehen Reformbedarf.

Der Landeselternrat in Brandenburg hält mehr Personal für die Inklusion an Schulen für notwendig. (Archivbild)

Potsdam - Der Landeselternrat in Brandenburg hält mehr Personal an Schulen für nötig. Die sogenannten multiprofessionalen Teams müssten gestärkt werden, um Förderschulen und die Inklusion an Schulen auszubauen, sagte der Vorsitzende Matthias Knoll der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe auch darum, auf mehr Extremismus und Gewalt an Schulen zu reagieren. Unter Inklusion wird der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Förderbedarf verstanden.

Die „Märkische Oderzeitung“ berichtete zuvor, dass die Elternvertreter die Inklusion in einer Sackgasse sehen und auf mehr Lehrpersonal sowie mehr Sozialarbeiter und Schulpsychologen setzen. Im Bericht werben sie dafür, Kinder mit unterschiedlichen Begabungen besser zu fördern - auch eine „Elite“. Der Landeselternrat verwies darauf, dass die Frage nach einer Stärkung von Ober- und Gesamtschulen noch in der Diskussion ist.

Mehrere Parteien dringen auf Reformen

SPD und CDU beraten nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition derzeit über eine gemeinsame Koalition. Die Finanzlage ist allerdings angespannt. Im Doppelhaushalt für 2025 und 2026 war die Zahl der Lehrerstellen gesunken, allerdings werden weiter Lehrkräfte eingestellt.

Die AfD hält Änderungen ebenfalls für nötig. „Wenn Kinder mit Förderbedarf und leistungsstarke und begabte Schüler gemeinsam unterrichtet werden, wird niemand gefördert“, sagte der Landesvorsitzende René Springer.

Die Grünen-Landesvorsitzende Juliana Meyer sagte: „Wenn Inklusion nicht gut funktioniert, liegt das nicht an den Kindern, sondern an fehlenden Ressourcen.“ Die Linke betonte, Kinder mit Förderbedarfen hätten das gleiche Recht auf Bildung wie alle anderen Kinder auch.