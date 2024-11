Nach der Wahlschlappe wollen sich die Grünen in Brandenburg neu ausrichten und sich auf die Bundestagswahl vorbereiten. Mitten in der Krise erreicht sie eine gute Nachricht.

Cottbus - Die Brandenburger Grünen haben so viele Mitglieder wie nie zuvor - trotz der Wahlschlappe. Die scheidenden Landesvorsitzenden Hanna Große Holtrup und Alexandra Pichl berichteten von einer Eintrittswelle nach dem Bruch der Ampel-Koalition im Bund. „Wir stehen kurz davor, die Marke von 3.300 Mitgliedern zu knacken“, erklärten beide. Das sei ein historischer Höchststand für die Grünen in Brandenburg.

Bei den Grünen auf Bundesebene gingen nach Angaben aus Brandenburg innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende der Ampel-Koalition mehr als 15.000 neue Mitgliedsanträge ein – das sei ebenfalls ein Rekord.

Grüne wollen sich neu aufstellen

Die Grünen waren bei der Landtagswahl vom 22. September mit 4,1 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde geblieben und aus dem Parlament geflogen. Sie stehen vor einer personellen Erneuerung, weil der komplette Landesvorstand nach dem Wahldebakel seinen Rückzug angekündigt hat. Die neue Spitze soll im Frühjahr gewählt werden. Wer nachfolgt, ist bisher offen.

Der Landesverband will die Wahlschlappe beim Parteitag am kommenden Samstag in Cottbus aufarbeiten und sich vor der vorgezogenen Bundestagswahl neu aufstellen. Der Wahlkampf sorgt nach Angaben der Grünen für „erhebliche Belastungen“. „Auch wenn wir keine flächendeckende Plakatierung schaffen, setzen wir alles daran, unsere Botschaften an zentralen Orten sichtbar zu machen“, sagte Pichl.