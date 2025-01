Drei Tote - und viele ungeklärte Fragen. Die drängendste: Warum brach das folgenschwere Feuer in einem Wohnblock in Frankfurt (Oder) aus?

Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Frankfurt (Oder) starben drei Menschen. Die Spezialisten der Polizei sind im Einsatz, um der Brandursache auf den Grund zu gehen.

Frankfurt (Oder) - Nach dem Brand mit drei Toten in Frankfurt (Oder) hat die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Vormittag. Die Leichen werden nun in der Rechtsmedizin obduziert.

Warum der Brand in dem Wohnblock ausbrach, wollen die Spezialisten der Polizei klären. Das mehrstöckige Gebäude sei nach wie vor beschlagnahmt, sagte der Polizeisprecher. Für die Bewohner wurden laut Stadt Ersatzunterkünfte organisiert.

Identität einer toten Person noch ungeklärt

Feuerwehrkräfte entdeckten bei dem Brand am Dienstagabend im Flur des Hauses zwei Frauen, die ihren schweren Verletzungen erlagen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss, wo das Feuer ausgebrochen sein soll, fanden Einsatzkräfte zudem eine tote Person, deren Identität noch ungeklärt sei, hieß es von der Polizei. Zahlreiche Bewohner mussten mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus ins Freie gebracht werden.