Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller will in die Bundespolitik. Zusammen mit Stephan Brandner soll er ein Tandem für die Bundestagswahl bilden.

Arnstadt - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner ist Spitzenkandidat seines Thüringer Landesverbands bei der Bundestagswahl. Der 58-Jährige wurde bei einer Aufstellungsversammlung mit 270 Ja- und 47 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller wurde mit 280 Ja-Stimmen und 33 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen auf Platz zwei gewählt.

Zieht Möller in den Bundestag ein, wäre es für ihn ein Wechsel in die Bundespolitik. In seiner Rede kündigte er an, seine ostdeutsche Identität einbringen zu wollen. AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke nannte die beiden Kandidaten das „Thüringer Tandem“.

Auf Platz drei kandidierten der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann und der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga. Braga entschied das Rennen für sich: Er erhielt 187 Ja-Stimmen, Kaufmann 108. Drei stimmberechtigte Mitglieder stimmten mit Nein zu beiden und vier enthielten sich.