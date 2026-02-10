weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Brandstiftung in Münchenbernsdorf

Kriminalität Brandstiftung in Münchenbernsdorf

Die Täter konnten gefasst werden. Nun wird gegen sie ermittelt.

Von dpa Aktualisiert: 10.02.2026, 08:58
Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung im Landkreis Greiz. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung im Landkreis Greiz. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Münchenbernsdorf - Zwei Männer sollen in der Nacht zu Freitag in Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz auf einem Firmengelände Paletten in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergriffen, teilte die Polizei mit. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 33 und 34 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Die Polizei ermittle. Der entstandene Schaden belaufe sich auf einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich.