Ein Wohnhaus in Ostfriesland gerät am Samstag in Brand. Das Feuer war zunächst nur in einem Zimmer ausgebrochen. Die Polizei prüft nun, ob ein erleuchteter Weihnachtsbaum die Ursache war.

Leer - Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Ostfriesland hat sich so sehr ausgeweitet, dass das Gebäude in komplett in Brand geraten ist. Derzeit werde untersucht, ob das Feuer in der Gemeinde Moormerland durch einen erleuchteten Weihnachtsbaum entstanden sei, sagte ein Sprecher der Polizei in Leer am Samstagabend. Zur Schadenshöhe machte er zunächst keine Angaben, auch zu Verletzten lagen der Polizei keine Angaben vor.