Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat sich für den Start in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga Mut geholt. Die Niedersachsen setzten sich acht Tage vor dem Auftakt beim 1. FC Magdeburg gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg mit 4:1 (3:1) durch. Dabei zeigten sie sich stark verbessert im Vergleich zum 1:4 im Test gegen den Ligarivalen Holstein Kiel.

Ein Doppelschlag von Erencan Yardimci brachte die Braunschweiger schon früh in Führung. Die Hoffenheimer Leihgabe traf in der 5. und in der 6. Minute. Christian Conteh (28.) erhöhte auf 3:0. In der zweiten Halbzeit war zudem Levente Szabó (78.) erfolgreich. Den einzigen Treffer der Gäste markierte Ahmet Gürleyen (35.).

Für die Rostocker war es die zweite Testspiel-Niederlage binnen 24 Stunden. Am Tag zuvor hatten sie bei Hannover 96 mit 0:3 verloren. Auch der Drittligist beginnt am kommenden Samstag mit dem Punktspiel bei Erzgebirge Aue seine Saison.