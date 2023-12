Braunschweig - Der vorsorglich errichtete mobile Deich in Braunschweig kann jetzt mit einer Behelfsbrücke überquert werden. Bürgerinnen und Bürger kommen damit beispielsweise von der Innenstadt in Richtung Bürgerpark, wie die Stadt am Freitag mitteilte. In Braunschweig drohten in den vergangen Tagen Überflutungen, weil die vollgelaufene Okertalsperre besonders viel Wasser in die durch die Stadt fließende Oker abgab. Die Lage sei derzeit zwar weiterhin stabil, vorsorglich soll der aufblasbare Deich aber noch bis zum 2. Januar aufgebaut bleiben.