Plauen - Ein Lastwagen mit mehreren geladenen Fahrzeugen ist auf der A72 bei Plauen (Vogtlandkreis) nach einer Kollision von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Freitagmittag an der Anschlussstelle Plauen Süd in Richtung Leipzig rund zwölf Stunden gesperrt und kurz nach Mitternacht wieder freigegeben, so die Polizei.

Ein Pkw war nach Angaben der Polizei mit der Mittelleitplanke kollidiert und dann gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw gestoßen. Dieser durchbrach die Leitplanke, stürzte einen Hang hinab und kippte um. Dabei wurde der 49-jährige Fahrer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Transporter hatte nach Angaben der Stadt Plauen acht Fahrzeuge geladen. Der 59-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach dem Unfall liefen den Angaben zufolge Betriebsflüssigkeiten aus, die die Feuerwehr beseitigte. Am Nachmittag war mit der Bergung des Lasters begonnen worden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 400.000 Euro geschätzt.