André Breitenreiter ist wieder da - und soll in Hannover das schaffen, was ihm 2017 schon einmal gelungen ist. Der Nachfolger von Stefan Leitl ist voller Zuversicht.

Hannover - Mit großer Zuversicht und vor knapp 1000 Fans ist André Breitenreiter bei Hannover 96 in seine zweite Amtszeit gestartet. Der 51-Jährige hat beim Fußball-Zweitligisten die Nachfolge von Stefan Leitl angetreten, von dem sich die Niedersachsen nach Weihnachten getrennt hatten.

„Natürlich ist es für mich ein nach Hause kommen“, sagte Breitenreiter, der mit seiner Familie in Hannover lebt und mit 96 im Jahr 2017 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. Das soll nun wieder gelingen. „2017 ist komplett anders als heute. Das Gleiche ist das Ziel: Wir wollen aufsteigen“, sagte Breitenreiter.

Breitenreiter gibt sich optimistisch

Nach Stationen in Zürich, Hoffenheim und Huddersfield hat der Coach bei 96 erst einmal einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben, der sich laut Medienberichten im Fall des Aufstiegs automatisch und bei doppeltem Gehalt verlängert.

Schon an seinem ersten Tag versprühte Breitenreiter großen Optimismus. „Ich sehe die Möglichkeit, wieder einen großen Erfolg zu feiern. Wir können aufsteigen“, sagte der Ex-Profi. An diesem Freitag reist er mit seinem Team erst einmal ins Trainingslager ins türkische Belek, wo die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückkehr gelegt werden sollen.

Ansatzpunkte in der Offensive

„Vieles war gut, vieles hat funktioniert. Aber es gibt Ansatzpunkte, an denen wir vom ersten Tag an arbeiten werden“, kündigte Breitenreiter an. Vor allem in der Offensive müssen sich die Niedersachsen steigern, soll es mit dem Aufstieg klappen.

Die 96er haben bislang nur 22 Tore erzielt. „Die Clubs, die oben stehen, haben deutlich mehr getroffen“, sagte Breitenreiter, der besonders auf eine große Einheit im Team und im Club setzt. „Man braucht eine positive Atmosphäre, es darf keine Chancen für Egos und Eitelkeiten geben.“

Aktuell ist Hannover Tabellensiebter, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Neben der starken Heimbilanz zeigte 96 auswärts häufig keine guten Leistungen.

Sportchef Mann: „Mut, Überzeugung und Begeisterung“ reinbringen

Sportchef Marcus Mann ist überzeugt davon, in Breitenreiter den richtigen Mann für die Mission Aufstieg gefunden zu haben. „Es geht darum, Mut, Überzeugung und Begeisterung reinzubringen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um die ganz vorderen Plätze mitzuspielen“, sagte Mann. „Wir können nichts versprechen, es geht darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen.“

Im Umfeld wird der Trainerwechsel positiv aufgenommen. „Schön, dass Sie wieder da sind“, begrüßte eine Zuschauerin Breitenreiter, als er mit Torwart und Kapitän Ron-Robert Zieler den Trainingsplatz betrat. „Es war schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen“, sagte Breitenreiter.