weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Bremens Bürgermeister Bovenschulte auf Heimweg gestürzt

Unfälle Bremens Bürgermeister Bovenschulte auf Heimweg gestürzt

Auf dem Weg in den Feierabend rutscht Bremens Bürgermeister Bovenschulte aus. Die Folge ist eine Beinfraktur und eine Operation.

Von dpa 30.10.2025, 10:45
Bremens Bürgermeister Bovenschulte ist gestürzt.
Bremens Bürgermeister Bovenschulte ist gestürzt. Sina Schuldt/dpa

Bremen - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Der SPD-Politiker sei auf dem Weg nach Hause am Mittwochabend ausgerutscht und gleich in eine Klinik gebracht worden. 

Der 60-Jährige werde bereits am Donnerstag operiert, sagte ein Senatssprecher: „Das ist nichts Schlimmes, aber ärgerlich.“ Bovenschulte müsse voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ über den Unfall berichtet.

Am Samstag übernimmt der Bremer Regierungschef die Präsidentschaft des Bundesrates.