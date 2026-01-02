Seit 2011 leitet Melf Grantz die Seestadt – nun kündigt er seinen Abschied an.

Bremerhaven - Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) legt sein Amt im Sommer nieder. „Als Folge meiner Krebserkrankung lässt meine Gesundheit die Ausübung meiner Amtsgeschäfte mit der dafür notwendigen Kraft nicht mehr dauerhaft zu“, kündigte der SPD-Politiker an. „Ich habe mich deshalb für einen geordneten Rückzug entschieden, um mich auf meine Gesundheit und meine Familie zu konzentrieren.“

Noch im Januar soll der Magistrat sich mit der Stellenausschreibung befassen, kündigte die Stadt an. Die SPD darf eine Bewerberin oder einen Bewerber vorschlagen. Die Stadtverordnetenversammlung soll die Nachfolge am 18. Juni wählen.

Seit 2011 Oberbürgermeister

Bis dahin möchte der 63-Jährige das Amt weiterführen. „Ich stehe noch für längstens sechs Monate zur Verfügung“, teilte der Oberbürgermeister mit. Ärzte hatten 2024 eine Krebserkrankung diagnostiziert, Grantz wurde operiert und machte eine Chemotherapie.

Der SPD-Politiker leitet die Seestadt seit 2011. Seine dritte Amtszeit würde regulär noch bis Ende 2028 laufen.