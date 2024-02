Brennende Strohballen an der A27 bei Cuxhaven

Cuxhaven (dpa/lni) – - Strohballen und Holzstapel haben am Donnerstagmorgen entlang der Bundesautobahn 27 zwischen Uthlede und Cuxhaven gebrannt. Die Polizei vermutete, dass die insgesamt neun Brände vorsätzlich gelegt worden seien. Die Beamten hätten an den Brandorten Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden. In zwei Fällen seien zudem gezielt Reifen entzündet worden. Die Rauchentwicklung habe zu erheblichen Sichtbeeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. Es habe aber keine Verkehrsunfälle gegeben.