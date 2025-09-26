Nach einem Brand auf einem Lkw-Anhänger auf einem Rastplatz im Landkreis Börde gibt die Feuerwehr Entwarnung. Was ist passiert?

Auf dem Rastplatz Marienborn-Süd brennt am frühen Freitagmorgen Batterie-Schrott auf einem Lkw-Anhänger. (Symbolbild)

Sommersdorf - In den frühen Morgenstunden hat in Sommersdorf (Landkreis Börde) Batterie-Schrott auf einem Lkw-Anhänger gebrannt. Laut Polizeileitstelle Magdeburg löschte die Feuerwehr die Flammen auf dem Rastplatz Mariendorf-Süd an der A2 um kurz vor 7 Uhr morgens.

Nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes (ZVAD) hatten andere Lkw-Fahrer den Fahrer des brennenden Anhängers auf die Situation aufmerksam gemacht. Daraufhin habe der 29-Jährige seinen Anhänger abgekoppelt.

Dem ZVAD zufolge waren die Löscharbeiten schwierig, weil der geladene Schrott immer wieder aufflammte. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzte gab es laut ZVAD nicht. Der Sachschaden liege geschätzt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehr und Rettungsleitstelle Helmstedt hatte gegen 4 Uhr morgens eine Warnung wegen giftiger Rauchwolken herausgegeben. Anwohner wurden laut Leitstelle zwischenzeitig gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen hat die Leitstelle eine Entwarnung veröffentlicht.