Nordhausen - Ein Lastwagen-Anhänger ist auf dem Standstreifen der Autobahn 38 bei Heringen (Landkreis Nordhausen) in Brand geraten. Das Feuer enstand am Freitagmorgen vermutlich durch einen technischen Defekt an der Bremsanlage des Anhängers, wie die Autobahnpolizei Hermsdorf mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers bemerkte der Fahrer das Problem an der Bremse und hielt dann auf dem Standstreifen. Der Brand griff auch auf Holzpaletten über, die der Anhänger geladen hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Autobahn wurde laut Polizei in Richtung Göttingen gesperrt - die Sperrung dauerte am Vormittag noch an. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie es hieß. Die Beamten schätzten den Schaden auf 30.000 Euro.