Mit ihrem orangefarbenen Fell sorgt Ida im Dresdner Zoo für Aufsehen. Die Geburt des Brillenlangurenmädchens ist für den Zoo ein besonderer Erfolg.

Dresden - Zum ersten Mal können Besucher im Zoo Dresden ein Brillenlangurenbaby bestaunen. Das Besondere an der kleinen Ida ist ihr orangefarbenes Fell. Mit dieser Farbe kommen die Jungtiere der Affenart zur Welt, wie Kurator Matthias Hendel erklärte. Wie bei anderen asiatischen Languren färbe es sich erst nach vier bis sechs Monaten grau, dem normalen Farbton der Art.

„Das ist ganz wichtig“, sagte Hendel. Der Nachwuchs falle so in der Gruppe besonders auf, damit sich alle auf das Jungtier konzentrieren, auf es aufpassen und es beschützen, wenn eine Gefahr droht.

Ida kam Mitte Februar zur Welt

Mutter Latura brachte die kleine Ida am 16. Februar nach etwa fünf Monaten Tragzeit alleine zur Welt. Pfleger entdeckten den munteren Nachwuchs beim morgendlichen Kontrollgang. „Das war alles bilderbuchhaft und wir waren alle sehr erfreut“, erinnerte sich Hendel.

Auch der fast zweijährige Bruder Felipe kümmert sich bereits um seine Schwester. „Er darf das Jungtier ab und zu tragen und von A nach B bringen. Und das funktioniert sehr gut“, erzählte Hendel. Das entlaste die Mutter und gleichzeitig lerne Felipe, wie er sich richtig um Jungtiere kümmere und in der Gruppe verhalte.

Brillenlanguren vom Aussterben bedroht

Brillenlanguren, eine Primatenart aus Südostasien, sind vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). „Sie sind vor allem durch Jagd bedroht, aber auch durch Lebensraumverlust, weil die Wälder, in denen sie vorkommen, abgeholzt werden“, sagte Hendel.

Für den Dresdner Zoo ist die Geburt daher ein besonders großer Erfolg. „Nachzuchten in Zoos sind vor allen Dingen bei bedrohten Tierarten sehr wichtig“, erklärte Hendel. Zudem ist es der erste Brillenlangurennachwuchs in Dresden. Die Familie besteht nun aus vier Tieren. Mutter Latura, Vater Apollo und der fast zweijährige Felipe kamen vor einem Jahr nach Dresden. In Europa wird die Affenart aktuell in fünf Zoos gehalten. Ida ist laut Angaben des Zoos derzeit der einzige Nachwuchs.