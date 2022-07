Brocken-Aufstieg: Kinder und Jugendliche kollabieren

Wernigerode - Wegen der Hitze sind mehrere junge Menschen beim Aufstieg zum Brocken in Sachsen-Anhalt kollabiert. Von den insgesamt 19 Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren seien am Mittwoch 16 vom Rettungsdienst begutachtet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Halberstadt am Donnerstag.

Fünf wurden dann in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Kinder und Jugendlichen solche schweren Erschöpfungserscheinungen zeigten, war laut Polizei zunächst unklar. Ein Erwachsener hatte die Gruppe begleitet. Möglich sei, dass die Kinder zu wenig tranken oder die Wetterlage falsch einschätzten.