Mit Schneefräse und Schiebschild kämpften sich Bauhof-Mitarbeiter auf den Brocken. Oben trafen sie aber schon auf Wanderer.

Schierke - Nachdem wegen Sturmtief „Elli“ die Brockenstraße nicht beräumt werden konnte, haben sich Mitarbeiter des Kreisstraßenbauhofs mit Schneefräse und Schiebschild zum höchsten Gipfel Norddeutschlands hochgearbeitet. Durchschnittlich habe der Schnee gut einen halben Meter hoch gestanden, teilte der Landkreis mit. Am Nachmittag wurde das 1.141 Meter hohe Brockenplateau erreicht.

Generell werde am Abend die permanente Beräumung der Straßen im Landkreis Harz enden. „Die Schneefälle haben aufgehört und die Verhältnisse auf den Kreisstraßen lassen sich beherrschen“, sagte Bauhofleiter Dennis Schlehuber. Die Straßen würden derzeit noch weiter beräumt und mit Sole und Salz gegen Straßenglätte präpariert. Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Montag mit Glatteis für Sachsen-Anhalt.