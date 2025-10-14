Berlin - Trainer Stefan Leitl von Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann auf mehr Auswahl an Abwehrspielern hoffen. In Niklas Kolbe und John Anthony Brooks kehrten zwei Innenverteidiger ins Mannschaftstraining zurück und absolvierten die gesamte Trainingseinheit, wie der Verein mitteilte. Die Berliner bereiten sich auf das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) vor.

Ob die beiden Verteidiger dann bereits im Kader stehen, bleibt offen. Kolbe hatte sich am dritten Spieltag beim 0:0 in Darmstadt mehrere Rippen gebrochen. Brooks hat seit seiner Rückkehr zu Hertha im Sommer 2024 noch kein einziges Pflichtspiel bestritten.

Dagegen blieben Michael Cuisance und Tim Hoffmann wie schon am Vortag dem Mannschaftstraining fern. Der Mittelfeldspieler trainiert aus Gründen der Belastungssteuerung individuell, Hoffmann kuriert eine Erkältung aus.