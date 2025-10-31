Im Gleisdreieckpark müssen zwei U-Bahn-Brücken erneuert werden. Die BVG hat nun einen ersten Plan vorgelegt, Einwände sind möglich. Was das für den Park und seine Besucher bedeutet.

Der Park am Gleisdreieck steht für Entspannung - doch aufgrund maroder Brücken wird bald auch kräftig gebaut. (Archivbild)

Berlin - Im Park am Gleisdreieck sollen zwei marode Brücken durch Neubauten ersetzt werden. Wie aus einer Bekanntmachung des Senats in Berliner Tageszeitungen hervorgeht, sollen die Pläne ab dem 3. November öffentlich ausgelegt werden. Bis einschließlich Anfang Januar können dann Einwände erhoben werden.

Erste Details zu den Bauplänen für die „Brückenersatzneubauten Bauwerk XII und Dennewitzbrücke“ finden sich bereits in der Bekanntmachung: Demnach sollen für das Vorhaben 15 Bäume gefällt und fast 11.000 Quadratmeter Parkfläche für die Baustelleinrichtung belegt werden.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, wurden bereits im Juli 2016 bei einer Bauwerksprüfung Schäden an der Stahlkonstruktion der Hochbahn-Brücke festgestellt. Die Spielplätze unter der Brücke im Park seien seitdem mit Bauzäunen versperrt.

Laut der Zeitung wurden die Unterlagen der Berliner Verkehrsbetriebe für die Planfeststellung sieben Monate später eingereicht als geplant. Ab wann tatsächlich gebaut werden kann, ist noch offen.