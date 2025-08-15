Der Erfolg des SV Hemelingen hängt eng mit zwei Brüdern zusammen. Das Duo will nun im DFB-Pokal auch einen Erstligisten ärgern.

Bremen - Von so einem Spiel haben die Tuncel-Brüder lange geträumt. DFB-Pokal, Weserstadion, ein Bundesligist als Gegner - für das Trainerduo des Bremen-Ligisten SV Hemelingen geht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein riesiger Wunsch in Erfüllung.

Feyhat (46) und Günter Tuncel (37) sind die Macher des Hemelinger Aufstiegs. Seit 14 Jahren sind die beiden Brüder für die erste Mannschaft des Clubs aus dem Bremer Osten verantwortlich und haben den Verein aus der Bezirksliga bis an die Spitze der Bremenliga geführt.

Double als Krönung

In der vergangenen Spielzeit gelang mit der Meisterschaft um dem Titel im Landespokal sogar das Double. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord musste Hemelingen nur Altona 93 den Vortritt lassen.

Günter Tuncel selbst beschreibt die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre als „Märchen“, das nun mit dem Pokal-Duell gegen den VfL Wolfsburg im großen Bremer Weserstadion seinen vorläufigen Höhepunkt erlebt. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte Günter Tuncel bei „buten un binnen“.