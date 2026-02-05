Die BSR unterstützt Anwohner mit kostenlosem Streugut beim Kampf gegen die Glätte. Nun kann das Material an weiteren Standorten abgeholt werden.

Berlin - Verbraucher in Berlin können an vier weiteren Standorten kostenlos Split bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) abholen. Erhältlich ist das Streugut gegen die Glätte nun auch in der Lengeder Straße (Reinickendorf), der Kniprodestraße (Prenzlauer Berg), der Ringbahnstraße (Tempelhof) sowie im Kronprinzessinenweg (Grunewald), wie die BSR mitteilte. Das Material werde in haushaltsüblichen Mengen abgegeben. Behälter müssen die Anwohnerinnen und Anwohner selbst mitbringen.

Abgeholt werden kann der Split an den Standorten zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr. „Es wird dringend darum gebeten, das Angebot nur bei tatsächlichem akuten Bedarf zu nutzen“, hieß es.

Insgesamt hat die BSR an sieben Standorten Abholstationen eingerichtet. Die drei bestehenden befinden sich an den Betriebshöfen in der Forckenbeckstraße (Schmargendorf), der Mühlenstraße (Friedrichshain) und der Nobelstraße (Neukölln).