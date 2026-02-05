Ein Ehepaar entscheidet sich am Schneekopf beim Skilaufen, getrennt voneinander weiterzufahren. Als sie sich aus den Augen verlieren, beginnt eine Vermisstensuche.

Oberhof - Ein Ehepaar ist beim Skilaufen am Schneekopf getrennt voneinander weitergefahren und hat so eine Vermisstensuche durch die Polizei ausgelöst. Sie hatten sich zuvor aus den Augen verloren, heißt es in einer Polizeimitteilung. In einer Hütte angekommen, rief die Frau die Polizei, nachdem ihr Mann nicht aufgekreuzt war. Der aufziehende Nebel erschwerte die Suche.

Der Mann war jedoch mittlerweile längst in ein Oberhofer Hotel zurückgekehrt. Über einen Bekannten erreichte die Polizei den Ehemann, der seine Frau seinerseits bei der Bergwacht als vermisst gemeldet hatte. Die beiden konnten glücklich und unverletzt wiedervereint werden.