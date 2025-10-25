Die Kreisverbände stehen und nun auch eine Jugendorganisation. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will nächstes Jahr in den Landtag.

Das BSW will als neue politische Kraft in den Landtag einziehen im kommenden Jahr. (Archivbild)

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Sachsen-Anhalt eine Jugendorganisation gegründet. Mit dem Jugendbündnis im BSW (JSW) erhalte die junge Generation im Land eine eigene starke Stimme für Vernunft und Gerechtigkeit, hieß es in einer Mitteilung der Partei.

Das Vorsitzenden-Team besteht demnach aus dem Industriemechaniker-Azubi Maximilian Schwartz (21) und dem 31-jährigen Vinzenz Louis Mühlbach, der eine Weiterbildung zum Fahrlehrer absolviere.

Ende September hatte das BSW mitgeteilt, dass es flächendeckend Kreisverbände aufgestellt habe und der organisatorische Aufbau in Sachsen-Anhalt abgeschlossen sei. Ziel des BSW ist, als neue politische Kraft stark in den Landtag einzuziehen. Gewählt wird am 6. September 2026.