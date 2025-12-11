Gewehre und andere Waffen werden vom Feuer verschlungen. Nicht nur die Werkstatt ist zerstört, auch das Haus ist ein Totalschaden. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kam.

Suhl - Bis zu 300.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in Suhl entstanden. Ein Feuer hatte die Wohnräume sowie eine Büchsenmacherwerkstatt innerhalb eines Gebäudes zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Ein 58-Jähriger rettete sich am Mittwochnachmittag noch aus dem Feuer, wie es hieß. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Danach löschten die Einsatzkräfte den Brand. Das Haus sei unbewohnbar und nahezu vollständig zerstört, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.