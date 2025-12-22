Einkauf erledigt, Hund weg: Vor einem Supermarkt verschwindet eine französische Bulldogge. Nach Hinweisen in sozialen Medien gibt es ein Happy End.

Eine französische Bulldogge verschwindet vor einem Supermarkt in Lübbenau im Spreewald. Die Polizei kann den Fall nach einem Hinweis lösen. (Symbolbild)

Lübbenau - Ein ange­leinter Hund ist in Lübbenau im Spreewald vor einem Supermarkt gestohlen worden. Ein aufmerksamer Zeuge half der Polizei, die verschwundene französische Bulldogge am Sonntag aufzuspüren.

Die Hundebesitzer waren am Samstag einkaufen. Als sie aus dem Supermarkt kamen, war ihr angeleinter Hund weg. Sie erstatteten Anzeige und baten in sozialen Medien um Hinweise, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntagvormittag meldete dann ein Zeuge einen Mann, der ihm verdächtig vorkam. Er führte einen Hund spazieren, auf den die Beschreibung passte. Da es sich um einen polizeibekannten Mann handelte, schauten sich Beamte bei ihm in der Wohnung um. Dort habe sich der Hund sofort bemerkbar gemacht, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Beamten hatten auch ein Foto der Bulldogge dabei und brachten sie zu den richtigen Besitzern zurück. „Teddy ist wieder da (...)“, hieß es bei Facebook.