Der Luchs gehört wieder zu den heimischen Waldbewohnern in Sachsen - zumindest im westlichen Erzgebirge. Die Wiederansiedlung des Räubers soll von einem Bildungsprojekt begleitet werden.

Dresden - Sachsen will dem Luchs wieder eine sichere Heimat bieten. Nachdem der Eurasische Luchs (Lynx lynx) mehr als 150 Jahre in Deutschland ausgestorben war, erobert er sich inzwischen durch Wiederansiedlungsprojekte unter anderem im Erzgebirge und in Thüringen hierzulande wieder Terrain. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will das Vorhaben nun durch Bildungsarbeit unterstützen und legt dafür ein Programm zu Luchsen in Sachsen auf.

Luchse brauchen Akzeptanz in der Bevölkerung

„Der Luchs steht ganz oben in der Nahrungskette und hält das Ökosystem Wald im natürlichen Gleichgewicht“, erklärte der sächsische BUND-Chef Felix Ekardt. In Zeiten, wo immer mehr Vielfalt in der Natur verloren gehe, sei jede Art wertvoll. Die scheuen Luchse brauchten die Akzeptanz der Bevölkerung. „Genau hier setzt unsere Bildungsarbeit an.“

Ausstellung, Theaterprojekt und Podcast zum Thema Luchs

Das Bildungsprojekt umfasst mehrere Teile. Eine Wanderausstellung soll Grundlagenwissen über den Luchs vermittelt, Infotafeln und interaktive Stationen bringen Besuchern die Welt der Raubkatzen mit den markanten Ohren näher.

Das Theaterprojekt „Fräulein Brehms Tierleben“ ist mit einem Stück über Luchse beteiligt, das sich an Kinder im Alter ab 8 Jahren richtet. Die ersten drei Vorstellungen soll es im Herbst geben. Zudem ist eine Podcast-Reihe geplant, in der Luchs-Experten zu Wort kommen.

2025 gab es erstmals Nachwuchs bei den sächsischen Luchsen

Sachsen hatte im Frühjahr 2024 die ersten drei Luchse ausgewildert. 2025 gab es erstmals Nachwuchs. Luchsfrau Alva brachte zwei Junge zur Welt - ein männliches und ein weibliches Jungtier. Bis Ende 2032 sollen pro Jahr zwei Luchse in Sachsen eine neue Heimat bekommen. Für das Programm sind etwa 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Das Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz ist als Partner gehalten, nach 2027 Drittmittel einzuwerben.

Neben Sachsen haben aktuell Baden-Württemberg und Thüringen ein solches Auswilderungsprogramm. Die Luchse aus Bayern, Sachsen und Thüringen sollen sich untereinander vernetzen und so den Genpool frisch halten.