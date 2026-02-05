Sonntags sind Kurzurlauber und Ausflügler auf der Autobahn unterwegs. In mehreren Bundesländern müssen Fahrer mit einer langen Reihe von Militärfahrzeugen rechnen. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Ein großer Konvoi der Bundeswehr ist in Teilen mehrerer Bundesländer unterwegs. (Symbolbild)

Berlin - Ein großer Konvoi der Bundeswehr ist am kommenden Sonntag (8. Februar) auf Autobahnen und Bundesstraßen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs. Die rund 180 Fahrzeuge fahren in neun Gruppen zu je etwa 20 Fahrzeugen auf der ungefähr 350 Kilometer langen Strecke, teilte die Bundeswehr mit.

Verkehrsteilnehmer sollten erhöhte Aufmerksamkeit zeigen und möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen einhalten. Aus Sicherheitsgründen sollte nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der bis zu einem Kilometer langen, relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden.

Die genaue Fahrtstrecke des Konvois werde aus Gründen der militärischen Sicherheit im Vorfeld nicht bekanntgegeben, erklärte die Bundeswehr.