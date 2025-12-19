Ab 2028 soll auf dem Brocken ein neues Tagungszentrum mit 500 Plätzen öffnen. Dadurch soll der Brocken attraktiver für Gäste werden.

Schierke - Der Umbau des Brockengebäudes mit einem neuen Veranstaltungssaal wird mit 1,8 Millionen Euro von Bund und Land gefördert. Die Förderung sei ein starkes Bekenntnis von Bund und Land zur touristischen Weiterentwicklung des Brockens, sagte Thomas Balcerowski (CDU) zur Übergabe des Förderbescheids. Das Geld sei eine Initialzündung bei der touristischen Transformation des Brockens. Ab 2028 soll das neue Tagungszentrum, das nach dem Dichter Heinrich Heine benannt wird, für Vorträge und Aufführungen eröffnen.

Die 1,8 Millionen Euro entsprechen nach Angaben des Landkreises rund 60 Prozent der veranschlagten Kosten von rund drei Millionen Euro. Der neue Mehrzwecksaal soll eine Kapazität von 500 Plätzen haben.