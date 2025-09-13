weather regenschauer
Auf einmal blitzt und donnert es über dem Stadion. Beim Bundesliga-Spiel zwischen Wolfsburg und Köln müssen beide Teams für mehrere Minuten in die Kabine. Der Stadion-DJ beweist Humor.

Von dpa 13.09.2025, 16:13
Beim Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und Köln sorgte ein Unwetter für eine Unterbrechung
Wolfsburg - Wegen eines Gewitters ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln in der ersten Halbzeit unterbrochen worden. Schiedsrichter Bastian Dankert schickte beide Teams in der 24. Minute vom Spielfeld. Erst zehn Minuten später wurde die Partie beim Stand vom 1:0 für die Kölner fortgesetzt. Während der Zwangspause spielte die Stadionregie für die Fans im Stadion Lieder wie „It's Raining Men“ ein.